Eskişehir'den yardım çığlığı: 'Bu bizim son mücadelemiz'

Misli.com 2. Lig'de mücadele edecek Eskişehirspor'un divan kurulu başkanı Ali Çelikoğlu, transfer yasağının kaldırılması için eski oyuncu ve antrenörlere çağrıda bulundu.



Çelikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, takımın hayatta kalmasının sadece gelecek sezon oluşturulacak mütevazı ancak mücadeleci bir kadroyla mümkün olabileceğini belirtti.



Transfer yapabilmek için öncelikle var olan yasakları kaldırmak gerektiğini belirten Çelikoğlu, divan kurulu olarak son sürat çalıştıklarını aktardı.



Çelikoğlu, Eskişehirspor için emek vermiş tüm antrenör ve futbolculara çağrıda bulunarak, şunları kaydetti.



"Eskişehirspor için son kez tüm emek verenlere sesleniyoruz. Futbol tarihinde yaşanmış tüm örneklerde ne yazık ki kulüpler bu gibi durumlardan sonra yeniden ayağa kalkamıyor. Biz son mücadelemizi veriyoruz. Eğer bugün imza vermezlerse, yarın ne yazık ki kapısını çalacakları bir muhatap dahi bulamayacaklar. Bu yüzden efsane Eskişehirspor'un yeniden eski günlerine geri dönmesi için kendilerine büyük iş düşüyor."



İmza veren tüm isimlerin yanı sıra özellikle bu süreci yürüten divan kurulu üyelerine ve destek veren herkese teşekkür eden Çelikoğlu, 28 Haziran'da yapılacak seçimli olağanüstü genel kurula kongre üyelerini davet etti.



