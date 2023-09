Eskişehir'de büyük şok!

Türkiye, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 5. maçında Ermenistan ile karşılaştı.Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 sona erdi. Konuk ekibin golü 49. dakikada Artak Dashyan'dan geldi. Milli takımımızın golünü ise 88. dakikada Bertuğ Yıldırım attı.Bu sonuçla Türkiye, puanını 10'a çıkardı. Ermenistan ise 7 puana çıktı.Grubun bir sonraki haftasında Ermenistan, Hırvatistan'ı konuk edecek. Türkiye ise haftayı BAY geçecek. Milli takımımız bir sonraki maçını 12 Ekim'de Hırvatistan ile oynayacak.(5 Maç-10 Puan) Türkiye(3 Maç-7 Puan) Hırvatistan(4 Maç-7 Puan) Ermenistan(4 Maç-4 Puan) Galler(4 Maç-0 Puan) Letonya12 Ekim: Hırvatistan (D)15 Ekim: Letonya21 Kasım: Galler (D)UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu beşinci maçında Ermenistan ile Eskişehir'de karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda, Galler maçına ilk 11'de başlayan Abdülkerim Bardakcı ile Salih Özcan, yedek kadroda yer aldı.Milli takım teknik direktörü Stefan Kuntz, sahaya Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Cenk Özkacar, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ilk 11'ini sürdü.Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Halil Dervişoğlu, Yusuf Sarı, Abdülkerim Bardakcı, Ozan Kabak, Onur Bulut, Bertuğ Yıldırım, Salih Uçan, Mert Müldür ise maça yedek başladı.A Milli Futbol Takımı'nda Galler maçında 11'de başlayan Abdülkerim Bardakcı ve Salih Özcan, Ermenistan karşısında yedek kadroda yer aldı.Milli takımın aday kadrosuna ilk kez davet edilen Bertuğ Yıldırım ve Yusuf Sarı maça yedekler arasında başladı.A Milli Takım'ın Eskişehir'de oynadığı karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve TFF yönetim kurulu üyeleriyle takip etti.Bando Es-Es de tribünden milli takıma destek verdi.Taraftarın yoğun ilgi gösterdiği maçta tribünler ise Türk bayraklarıyla donatıldı.Maçın 14. dakikasında Kerem Aktürkoğlu, savunma arkasına harika bir pas gönderdi. Barış Alper karşı karşıya pozisyonda kaleci Cancarevic'i geçemedi.Kerem 24. dakikada yine savunma arkasına çok iyi bir pas gönderdi. Dar açıdan topla buluşan Barış Alper kalecinin üzerinden topu aşırtmak istedi ama meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.29. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun sağdan sol ayağıyla yaptığı ortaya arka direkte Cenk yükseldi. Onun yaptığı kafa vuruşu yandan az farkla auta gitti.Hızlı gelişen Milli Takımın atağında Barış soldan ceza sahasına çevirdi. Kerem kale önünde sol ayağıyla bekletmeden vurdu ama 33. dakikadaki bu pozisyondan da sonuç alınamadı.İlk yarıda rakip kaleyi birçok kez zorlasak da öne geçme fırsatı değerlendiremedik ve oyuncular soyunma odasına 0-0'lık skorla gitti.Ermenistan'da Tiknizyan, soldan ceza sahasına sert bir top çevirdi. Cenk Özkaçar topu ayağının altından kaçırınca arka direkteki Dashyan, 49. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.Milli takımımızda ilk değişiklik 61. dakikada geldi. Barış Alper, İsmail ve Zeki Çelik kenara gelirken, Mert Müldür, Halil ve İrfan Can oyuna dahil oldu.75. dakikada Kerem Aktürkoğlu, savunma arkasına sarktı. Kaleci Cancarevic topu uzaklaştırmak isterken Kerem'e faul yaptı. Bu pozisyon sonrası hakem Daniele Orsato, Ermenistan file bekçisini sarı kart ile cezalandırdı.Türkiye, 88. dakikada sonradan oyuna giren Bertuğ ile beraberliği yakaladı. Halil'in karşı karşıya pozisyonda vuruşu kaleciden döndü. Dönen topa Bertuğ Yıldırım gelişine vurdu ve takımı adına eşitliği getiren golü kaydetti.Milli takımımızda Merih Demiral, 90+3. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Merih, Hırvatistan ile oynayacağımız maçta forma giyemeyecek.6. dakikada Ermenistan atağında Dashyan'ın sağ çaprazdan ceza sahası dışında attığı sert şutta, kaleci Mert Günok, topu kornere çeldi.14. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sol kanattan Ermenistan savunmanın arkasına attığı topla buluşup, ceza sahası içine giren Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda, kaleci Chancharevich meşin yuvarlağı bloke etti.24. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun uzun pasında savunma arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz'ın kaleci Chancharevich ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı aşırtma vuruşta top, kale direğinin üzerinden auta çıktı.33. dakikada Barış Alper Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu'nun pasında ceza sahası içinde buluştuğu topu Kerem Aktürkoğlu'na iletti. Kerem'in şutunda meşin yuvarlak auta gitti.39. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada arka direkte Cenk Özkacar, kötü bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı auta gönderdi.45+4. dakikada Bichakhchyan'ın ceza sahası dışından attığı şutta, top kaleci Mert Günok'un kontrolünde kale direğin yanından auta gitti.Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.46. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sol kanattan taşıyıp ortaladığı topla buluşan Cengiz Ünder'in şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Chancharevich yatarak kontrol etti.49. dakikada sol kanattan gelişen Ermenistan atağında Tiknizyan'ın yaptığı ortada Zeki Çelik ve Merih Demiral'ın dokunamadığı, Cenk Özkacar'ın ıskaladığı topu önünde bulan Dashyan, filelerle buluşturdu:53. dakikada Ranos'un penaltı noktası üzerinden attığı şutta top az farkla dışarıya çıktı.54. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasında topla buluşan Cengiz Ünder'in ceza sahası içinden attığı şutta, meşin yuvarlak kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.71. dakikada Halil Dervişoğlu'nun ceza sahası içinde attığı şutta kaleci Chancharevich, topu yatarak kontrol etti.88. dakikada Halil Dervişoğlu'nun şutunda kaleci Chancharevich'den dönen topu tamamlayan Bertuğ Yıldırım, meşin yuvarlağı filelere gönderdi:90+7. dakikada ceza sahasında topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin şutunda kaleci Chancharevich, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.Ay yıldızlılar bu beraberlikle puanını 10'a çıkararak D Grubu'nda liderliğini sürdürdü. Ermenistan ise 7 puanla 3. sırada yer aldı.: Eskişehir Yeni: Daniele Orsato, Ciro Carbone, Alessandro Giallatini (İtalya): Mert Günok, Zeki Çelik (Dk. 61 Mert Müldür), Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Cenk Özkacar (Dk. 72 Onur Bulut), İsmail Yüksek (Dk. 61 İrfan Can Kahveci), Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 80 Bertuğ Yıldırım), Barış Alper Yılmaz (Dk. 61 Halil Dervişoğlu): Chancharevich, Haroyan, Mkrtchyan, Iwu, Spertsyan, Zelarayan (Dk. 82 Briasco), Ranos (Dk. 62 Adamyan), Arutiunian, Dashyan, Tiknizyan, Bichakhchyan (Dk. 62 Serobyan): Dk. 49 Dashyan (Ermenistan), Dk. 88 Bertuğ Yıldırım (Türkiye): Dk. 27 Bichakhchyan, Dk. 74 Chancharevich, Dk. 82 Haroyan (Ermenistan), Dk. 79 Çağlar Söyüncü, Dk. 86 Bertuğ Yıldırım, Dk. 90+2 Merih Demiral (Türkiye)