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Eskişehir Basket ligden çekildiğini açıkladı!

Eskişehir Basket, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nden çekildiğini açıkladı!

Kaynak: Sporx.com ve AA
Eskişehir Basket ligden çekildiğini açıkladı!
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12 Temmuz 2018 23:51
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Eskişehir Basket'in yönetim kurulunun, ligden ve Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) tarafından düzenlenen Basketbol Şampiyonlar Ligi'nden çekilme kararı aldığı bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu akşam yapılan Eskişehir Basket Yönetim Kurulu toplantısında takımımızın 2018-2019 Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne ve Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne katılmayacağı kararı alınmıştır. Detaylı açıklama en yakın zamanda yapılacaktır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız."



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