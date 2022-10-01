Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Sinan Vardar, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisiyle ilgili değerlendirmelerini paylaştı. Vardar, siyah-beyazlıların derbide favori olduğunu dile getirdi. Sinan Vardar'ın yazısının tamamını Fotomaç Gazetesi'ni satın alarak okuyabilirsiniz.



ISMAEL'İN KOLTUĞU SALLANIR



Beşiktaş son iki hafta öncesine kadar Türkiye'de seyir zevki yüksek bir tempoda maçlar çıkarıyordu. Önde yapılan baskı, takım uyumu, hücum zenginlikleri, siyah-beyazlı takımın artı yönleriydi. İstatistikler her ne kadar iyi olsa da son iki haftada yaşanan savunma hataları sıkıntıya neden oldu ve teknik direktör Ismael yeniden tartışma konusu oldu. Her ne kadar yönetim 'hocamızın arkasındayız' açıklamaları yapsa da derbi maçın kaybedilmesi durumunda İsmael'in koltuğu sallanır.



ALİ KOÇ DÖNEMİNİN EN İYİSİ



Sezona iyi başlayan ve taraftarına uzun bir aradan sonra umut veren F.Bahçe ise derbi maçtan azından 1 puanla çıkmak isteyecektir. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jesus'un zamanla ağırlığını hissettiriyor olması dikkat çekici. Tabii ki daha ligin altından çok sular akar ama Ali Koç'un başkanlık döneminin en iyi F.Bahçe'sini izliyoruz bu sezon.



Beşiktaş'ın derbi maçta da hücum futbolu sergileyeceğini düşünüyorum. Orta sahada büyük bir mücadele olacak. Ben bu maçta Beşiktaş'ın en büyük kozlarının Salih ve Josef olacağını düşünüyorum. Bu iki futbolcunun savunma ve ofanstaki performansı Beşiktaş'ı ileriye taşırken, Fenerbahçe'yi de durduracaktır.



ERSİN'İN PERFORMANSI KİLİT ROL OYNAR



Tabii ki Weghorst Beşiktaş'ın gol silahı ama Dele Alli ve oynarsa Ghezzal'ın yaratıcılıkları da Kartal'ın kozu olacaktır. Masuaku, Redmond ve Rosier'in kanat bindirmeleri önemli olduğu kadar savunma hattının işleyişi ve Ersin'in performansı Beşiktaş'ın, Fenerbahçe maçında kilit rol oynayacak.



BEŞİKTAŞ KAZANIR



Taraftar en büyük güç olacaktır. Beşiktaş kadro kalitesi bakımından Türkiye'nin en iyisi... Tüm bunları değerlendirdiğim zaman Beşiktaş'ı, F.Bahçe derbisinde favori görüyorum. Zaman zaman takım olma kurgusundan uzaklaşma ve basit hatalar sıkıntı yaratsa da siyah beyazlı takımın F.Bahçe maçından iyi skorla sahadan ayrılacağına inanıyorum. Umarım iki büyük kulübe yakışan dostlukta ve mücadelede hakemin konuşulmadığı bir derbi olur.





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