Eski yataklar ve süpürge saplarıyla çalışıp şampiyon oldular

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Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bir köy okulunda atıl malzemelerle çalışan öğrenciler, 11 takımın katıldığı puanlı atletizm yarışmasında il birincisi olarak, Türkiye grup finallerine katılmaya hak kazandı.Kavak Köyü Zeki Seyfi Şahin Ortaokulu öğrencileri, beden eğitimi öğretmeni Ethem Güngör'ün koordinesinde, kullanılmayan süpürge sapı, eski yataklar ve dubalarla parkurlar oluşturdu.Süpürge sapından atlama çıtası, taşıma kumdan kum havuzu, dubalarla engelli parkuru oluşturan ve tarlada cirit atan öğrenciler, Sivas'ta 10-11 Nisan'da düzenlenen Yıldız Kızlar Puanlı Atletizm Yarışması'na hazırlandı.Zor şartlarda, kendi oluşturdukları spor malzemeleri yardımıyla puanlı atletizm yarışmalarına katılan 6 kız sporcu, takım halinde il birincisi olmayı başardı.Beden eğitimi öğretmeni Ethem Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyon takımını tebrik ettiğini söyledi.Yarışmalara zor şartlar altında hazırlandıklarını belirten Güngör, köy okulu olmaları nedeniyle okullarında fazla spor malzemesi bulunmadığını ifade etti. Bu nedenle kendi imkanlarıyla bazı yatılı okullardaki eski yatakları toplayarak ve süpürge saplarını birleştirerek yüksek atlama parkuru oluşturduklarını dile getiren Güngör, kum havuzunu ve diğer parkurları kendi imkanlarıyla oluşturduklarını anlattı.Güngör, yüksek atlama, gülle atma, cirit atma, engelli koşu, bayrak koşusu, bin 500 metre ve 800 metre kategorilerinde yarıştıklarını ve yaklaşık 2 ay süren çalışmaların sonucunu, birinci olarak aldıklarını vurgulayarak, "Köy şartları nedeniyle imkanlarımız merkezdeki okullara göre daha kısıtlıydı. Şartlar zor olsa da çocuklar büyük bir azim, istek ve kararlılıkla çalıştı, elinden gelen her şeyi yaptı." değerlendirmesinde bulundu.Yarışmalarda 11 takımı geride bırakarak şampiyon olan öğrencilerini kutlayan Güngör, şunları kaydetti:"Çocuklarımız gerçekten azim ve gayretle çalışarak il birinciliğini sahip oldular. Bu ay içinde Türkiye Grup Finalleri var, takım halinde oraya katılacağız. Orada 16 şehir takımı olacak, Sivas'ı temsilen oraya gideceğiz. Hedefimiz inşallah ilk 2 içerisine girip, Türkiye Finali'ne gitmek. Bu yönde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İmkanlarımız daha geniş olsa sporcularımız belki daha da başarılı olacak. Şartlarımız şehir okullarına göre daha kısıtlı ama inanç ve azim olduktan sonra çocukların yapamayacağı bir şey olmadığına inanıyoruz."Takım kaptanı Saniye Argu ise imkansızlıklara rağmen kendilerini yarışmalara hazırlayan beden eğitimi öğretmeni Güngör'e ve desteklerinden dolayı okul müdürüne teşekkür etti.Zor şartlarda yarışmalara hazırlandıklarını dile getiren Saniye, şöyle devam etti:"Öğretmenimiz başka okulun yurtlarından kullanılmayan yatakları getirdi. Burada çalıştım, çok çaba gösterdim. Azimle her şey gerçekleşiyor, eski yataklar üzerinde çalıştım. Hocamıza çok teşekkür ediyorum. Süpürge sapından atlama çıtası yapıldı ve öyle çalıştım. Kum getirerek kum havuzu yaptılar. Rakiplerimiz gerçekten çok güçlüydü ama biz çok inanarak ve arzuyla çalışarak gitmiştik oraya. Allah'ın izniyle birinci olduk. Azim ve kararlılığın önüne hiç kimse geçemez."Finale gitmek istediklerini ve son dakikaya kadar çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Saniye, "Elimizden gelenin en iyisini göstermeye çalışacağız. Eski eşyalarla elimizden gelenin en iyisini yaptık, spor aletlerimiz olsaydı daha iyisini yapabilirdik. Atık olsa da bizim için bir umuttu onlar, en iyi şekilde hazırlandık." değerlendirmesinde bulundu.