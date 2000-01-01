Eski Warriors GM'i: "Trae'in pasörlüğü, Steph'ten iyi"

Eski bir Golden State Warriors genel menajerine göre, Atlanta Hawks yıldızı Trae Young, pasörlükte Stephen Curry'nin önünde yer alıyor.



Trae ve Curry arasındaki karşılaştırmalar her zaman yapılmıştı. Her ikisi de çok benzer oyun stilleri ile pozisyonlarında en iyi şutörlerden ikisi.



Bununla birlikte, Hawks'ın ön bürosundan Larry Riley'ye göre, Young'ın NBA'e girdiğinde oyununda muhtemelen Curry'ye göre ufak bir avantajı olduğu bir alan var:



"Steph'e göre sahip olduğu daha iyi tek şey, muhtemelen biraz daha iyi pasör olmasıydı. Geri kalanlarda, Steph'in avantajı var. Ve Trae hala almasını görmek istediğimiz rolde büyüyor. Bu konuda çok iyi bir iş çıkardı ve umarım ilerlemeye devam eder."



Riley 2009'da Golden State Warriors yedinci sıradan Curry'yi draft ettiğinde, takımda çalışıyordu. Daha sonra görevden ayrılan Riley, şimdi Hawks ile çalışıyor ve 2018 NBA Draftı'nda Atlanta için beşinci sıradan Young'ı seçmede önemli bir rol oynamıştı.



