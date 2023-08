Golden State Warriors'ın eski genel menajeri Bob Myers'ın, ESPN'de NBA analistliği işine başlamak üzere olduğu bildirildi.



Golden State hanedanlığının kurulmasında muazzam bir rol oynamış olan Myers, takımı uzun süre yönettikten sonra bu yaz görevinden ayrılmıştı.



The New York Post'tan Ryan Glasspiegel tarafından bildirildiği üzere Myers'ın, ESPN'in yenilenen NBA yayın ekibine katılmak üzere kanal ile görüşmeler yaptığı belirtildi:



"New York Post, Bob Myers'ın analist olarak 'NBA Countdown' programına katılmak üzere anlaşmaya yakın olduğunu öğrendi. Warriors'ın 2015, 2017, 2018 ve 2022'deki şampiyonluklarında genel menajerlik yapmış olan 48 yaşındaki Myers, bu şampiyonlukların son üçünde basketbol operasyonları başkanı unvanına sahipti."



ESPN'in öne çıkan programlarından NBA Countdown'ın, kanalın birkaç hafta önce Jalen Rose, Max Kellerman ve Nick Friedell gibi birçok uzun zamanlı analistini işten çıkarması sonrası, yayın hayatına yeni yüzlerle devam etmesi bekleniyor.



Myers, medya deneyimi bazında geçtiğimiz sezon "Lead By Example" isimli bir podcast'e sahipti.