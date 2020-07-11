Eski voleybol hakemi Mehmet Öztuna vefat etti

Türkiye Voleybol Federasyonu, eski hakemlerden Mehmet Öztuna'nın vefat ettiğini duyurdu.



Federasyondan yapılan açıklamada, "Antalya ili ulusal voleybol hakemlerimizden Özlem Arı'nın babası, eski ulusal voleybol hakemi Mehmet Öztuna'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, başta Özlem Arı olmak üzere sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.



