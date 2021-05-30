Eski Trabzonsporlu Sturridge'den futbola dönüş sinyali

Bir seneden fazladır herhangi bir kulüple anlaşma sağlayamayan Trabzonspor'un eski yıldızı Daniel Sturridge, futbola dönmek istiyor. İngiliz golcü, kendisiyle ilgili sosyal medyadan "Futbola dönecek mi?" şeklinde yapılan paylaşıma "evet" yanıtını verdi.

, Fotoğraf; AA
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Eski Trabzonsporlu Sturridge'den futbola dönüş sinyali
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30 Mayıs 2021 15:41
Uzun süredir bir takımla anlaşma sağlayamayan ve boşta olan Trabzonspor'un eski yıldızı Daniel Sturridge, sosyal medya hesabından futbola dönüş sinyali verdi.

İngiliz gazeteci Emma Smith'in Daniel Sturridge'in "Profesyonel bir futbol maçı oynamasının üzerinden bir yıldan fazla zaman geçti. Şampiyonlar Ligi finaline hazırlanan Manchester City ve Chelsea'nin eski futbolcusu geri dönecek mi?" şeklindeki paylaşımına "Evet" yanıtını verdi.

Kariyerinde Liverpool, Manchester City ve Chelsea gibi devlerin formasını giyen 31 yaşındaki İngiliz golcü, 2019-2020 sezonunda Trabzonspor'un kadrosunda yer almış ve bordo mavililerle çıktığı toplam 16 maçta 7 gol atmıştı.

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