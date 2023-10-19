Eski Trabzonsporlu'dan kötü haber: 4-5 ay yok!

Trabzonspor'dan Real Betis'e transfer olan Marc Bartra, aşil tendonundan sakatlık yaşaması sonucu ameliyat edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Eski Trabzonsporlu'dan kötü haber: 4-5 ay yok!
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19 Ekim 2023 18:29
Son güncelleme 19 Ekim 2023 18:31
Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da forma giyen ve sezon başında Real Betis'e transfer olan Marc Bartra, talihsiz bir sakatlık yaşadı. 

Real Betis kulübü, İspanyol oyuncu Bartra'nın aşil tendonundan yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat edildiğini ve durumunun iyi olduğunu açıkladı. 

4-5 AY FORMA GİYEMEYECEK 

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Bartra'nın 4-5 sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. 

TRABZONSPOR PERFORMANSI 

Trabzonspor'da bir sezon kalan Bartra, 40 karşılaşmada forma giyip 4 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti. 

 

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