Eski Trabzonsporlu'dan kötü haber: 4-5 ay yok!

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da forma giyen ve sezon başında Real Betis'e transfer olan Marc Bartra, talihsiz bir sakatlık yaşadı.
Real Betis kulübü, İspanyol oyuncu Bartra'nın aşil tendonundan yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat edildiğini ve durumunun iyi olduğunu açıkladı.
4-5 AY FORMA GİYEMEYECEK
İspanyol basınında yer alan haberlere göre Bartra'nın 4-5 sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.
TRABZONSPOR PERFORMANSI
Trabzonspor'da bir sezon kalan Bartra, 40 karşılaşmada forma giyip 4 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.
Real Betis kulübü, İspanyol oyuncu Bartra'nın aşil tendonundan yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat edildiğini ve durumunun iyi olduğunu açıkladı.
4-5 AY FORMA GİYEMEYECEK
İspanyol basınında yer alan haberlere göre Bartra'nın 4-5 sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.
TRABZONSPOR PERFORMANSI
Trabzonspor'da bir sezon kalan Bartra, 40 karşılaşmada forma giyip 4 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.