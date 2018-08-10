  •  
    Transfer pazarlıklarında Serdar'a TALİP oldular!
  •  
    Eljif Elmas için sürpriz gelişme! Devler sırada
  •  
    G.Saray "bedava" yıldızı çok istiyor ama ENGEL...
  •  
    UEFA, Devler Ligi için en iyi adaylarını açıkladı!..
  •  
    G.Saray'ın yeni forması belli! İstanbul Boğazı...

Eski Trabzonsporlu, Amed Sportif'te

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, bir zamanlar U19 ve U21 milli takımının yıldızı ve 2010 ile 2013 sezonlarında Trabzonspor forması giyen, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Barış Ataş'ı transfer etti.

Kaynak: DHA
Eski Trabzonsporlu, Amed Sportif'te
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Ağustos 2018 14:04
Geçen sezon TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Erokspor'da forma giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Barış Ataş'ın Amed Sportif Faaliyetlere'e transfer olduğu öğrenildi. Barış Ataş'ın transferi, Diyarbakır futbol camiasında memnuniyet ve sevinçle karşılandı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Amedspor Kulüp Başkanı Nurullah Edemen, yeni transferleri Barış'ın çok kaliteli bir futbolcu olduğunu belirterek, "Daha önce bizde bir buçuk sezon oynadı. Kendisini Diyarbekirspor ve Trabzonspor'dan da biliyoruz. Bu sezon kendisinden çok şey bekliyoruz. Takıma çok şey katacağı inancını taşıyorum, hayırlı olsun" dedi.

Kendisini Amed Sportif'e bağlayan bir yıllık sözleşmeye imza atan Barış Ataş ise, "Hiçbir maddi beklenti içinde olmadan, zor bir süreç geçiren Amedspor'umuza ve kentimize olan vefa borcumu ödemek için geldim. Amedspor'da başarılı bir sezon geçireceğimi düşünüyorum. Her iki tarafa da hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Barış Ataş, imza töreninden sonra yeşil- beyaz- kırmızılı takımın Kartepe'deki kamp kafilesine dahil oldu.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için