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Eski takımlarına boş geçmeyen 50 yıldız



Eski takımlarına karşı fileleri havalandıran futbolculardan bir video hazırlandı. Kimisi çılgınlar gibi seviniyor, bazısı ise "SAYGI" diyor. İşte o anlar...

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