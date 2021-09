Eski takım arkadaşları: 'Tugay, sigara tiryakisiydi'

Blackburn Rovers tarihinin efsane futbolcularından biri olan Tugay Kerimoğlu ile ilgili eski takım arkadaşlarından Robbie Savage, Matt Jensen ve eski menajeri Mark Hughes ilginç bir öykü anlattı.



Daily Star'da yer alan habere göre, Tugay Kerimoğlu, 2009'da emekli olmadan önce Blackburn için 233 Premier Lig maçına çıktı ve Robbie Savage'a göre İngiltere'nin gördüğü en iyi orta saha oyuncularından biriydi ama bir sorunu vardı. Ağır bir sigara tiryakisiydi ve maçların devre aralarında bile sigara içerdi.



Tugay işinde o kadar iyiydi ki başka bir oyuncu yapsa kabul etmeyecekleri bu alışkanlığı göz ardı ediyorlardı.



JENSEN: "KABİNDEN DUMANLAR ÇIKIYORDU"



Tugay'ın eski takım arkadaşı Matt Jensen, "Soyunma odasına girdiğinde etraf tütün kokardı. Sonra 45 dakika boyunca çıkar şovunu yapardı. Devre arası gelir, soyunma odasına ineriz. Tugay yine sigara içerdi." ifadelerini kullandı.



Jensen, "Souness devre arasında konuşmak için soyunma odasına gelmişti ama Tugay ortada yoktu. 'Tugay nerede' dedi. Hepimiz tuvalate baktık ve kabinin tepesinden çıkan duman halkalarını gördük." diyerek sözlerini sürdürdü.



SAVAGE: "HER TAKIMDA OYNARDI"



Robbie Savage ise, "Bence dünyadaki tüm takımlarda rahatlıkla oynayabilirdi. 37-38 yaşında bile Premier Lig'de çok iyiydi. İnanılmazdı. Sahadaki en zeki futbolcu hep oydu." yorumunu yaptı.



HUGHES: "HER DEVRE ARASI İÇERDİ"



Tugay'ın eski teknik direktörlerinden Mark Hughes, "Yönettiğim takımlar içerisindeki tüm futbolcuları düşündüğümde, Tugay en iyisidir. En kötü ihtimalle ilk 3 arasında yer alır. Gerçek bir karakteri vardı. Her maçın devre arasında bir sigara içmeyi çok severdi. Büyük bir adamdı." açıklamasını yaptı.