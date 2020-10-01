Eski şampiyon Ostapenko, Karolina Pliskova'yı Fransa Açık'ın dışına itti

Fransa Açık (Roland Garros) Tenis Turnuvası'nda kadınların 2 numaralı seribaşı Karolina Pliskova, 2017 şampiyonu Jelena Ostapenko'ya 2-0 yenilerek 2. turda elendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Eski şampiyon Ostapenko, Karolina Pliskova'yı Fransa Açık'ın dışına itti
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01 Ekim 2020 14:12
Fransa Açık (Roland Garros) Tenis Turnuvası'nda kadınların 2 numaralı seribaşı Karolina Pliskova, 2017 şampiyonu Jelena Ostapenko'ya 2-0 yenilerek 2. turda elendi.

Başkent Paris'te düzenlenen sezonun son grand slam turnuvasındaki tek kadınlar 2. tur mücadelesinde, Pliskova ile dünya sıralamasının 43. basamağındaki Ostapenko karşılaştı.

Kariyerinin tek grand slam şampiyonluğunu kazandığı 2017 Roland Garros'dan sonra beklentileri karşılayamayan Ostapenko, 6-4 ve 6-2'lik setlerle korttan 2-0 galip ayrıldı ve tur atladı.

Kadınlarda 3. tura yükselen bir diğer isim de 7 numaralı seribaşı Petra Kvitova oldu. Kvitova, dünya 94'üncüsü Jasmine Paolini'yi 2-0'lık (6-3, 6-3) skorla geçti.



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