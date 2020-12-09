Eski Rumen hakem: 'Ülkemize kara leke sürdüler'

Romanya'nın geçmiş dönem en çok tanınan uluslararası hakemlerinden Ion Craciunescu, PSG - Başakşehir maçında yaşanan ırkçılık konusuyla ilgili değerlendirmede bulundu.



Maçın 4. hakemi nedeniyle bütün bir ülkeye kara bir leke sürülmemesi gerektiğini söyleyen Craciunescu, "Şampiyonlar Ligi centilmenliğiyle bilinen bir organizasyon. Bu gece gördüğüm bazı Rumenler canımı acıtıyor. Ben bir Rumenim, Rumenlerin yanındayım ama ırkçı bir ifade geçtiğinde o kişiyle aynı fikirde olamıyorum" diye konuştu.



30 yıldır Şampiyonlar Ligi organizasyonlarını takip ettiğini belirtek Craciunescu, böyle bir sebeple bir takımın maçtan çekildiğini görmediğini söyleyerek bunun yankısının dünya çapında oldukça büyük olacağını söyledi.



Ülkelerine bu kadar büyük bir kara leke olabilecek bir hata yapan hakemler nedeniyle ülkelerinin bu sözlerle anılmasından çekindiğini söyleyen Craciunescu, "Bilinçsizlikleri ve hazırlıksız olmaları nedeniyle bu ülkeye çok büyük kötülük getirdiler. Bu hakem uluslararası bir şampiyonada büyük bir hata yaptı, neden uluslararası bir maça verildi onu da anlayamadım, Romanya'ya kara leke sürdüler" diyerek açıklamalarını tamamladı.



