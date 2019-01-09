Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 16 puanla 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe taraftarlarını büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Ersun Yanal yönetiminde ikinci yarıya daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen sarı lacivertlilerde transfer çalışmaları başladı.4 Ocak'ta başlayan transfer döneminin ilk hamlesini Evkur Yeni Malatyaspor'dan 26 yaşındaki stoper Sadık Çiftpınar'ı renklerine bağlayarak gerçekleştiren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı.TRT Spor'un haberine göre 2011 ila 2015 yılları arasında Real Madrid'de forma giyen Portekizli futbolcu Fabio Coentrao, Fenerbahçe'ye önerildi.Eflatun beyazlıların 2011 yılında Benfica'dan 30 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 30 yaşındaki oyuncu burada geçirdiği 4 yılda 106 resmi maçta görev aldı ve 1 gol atıp 11 asist yaptı.Halihazırda Portekiz Birinci Futbol Lig ekibi Rio Ave'de forma giyen Coentrao bu sezon çıktığı 12 maçta 3 asist yaptı.