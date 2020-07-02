Eski popülaritesini mumla arayan PUBG, yakında tamamen ücretsiz bir oyun olabilir

2017 yılında PC platformunda yayınlandıktan sonra oyun dünyasını kasıp kavuran PUBG, kısa bir süre içerisinde mobil ve Lite versiyonlarını tanıtarak daha fazla oyuncu kitlesine ulaşmıştı. Piyasaya sürüldüğü günden beri fiyat konusunda bariz değişiklikler yapmayan, ancak zaman zaman indirim uygulayan oyunun yapımcıları, PUBG: Battlegrounds'ı PC ve konsolda tamamen ücretsiz yapmayı planlıyor.Oyunun yapımcıları Krafton,INC'ten henüz resmi bir açıklama gelmedi, ancak güvenilir kaynaklardan sızdırılan bilgilere göre PUBG, kısa bir zaman içerisinde oyunculara ücretsiz olarak sunulmaya başlanacak.Söz konusu iddiayı ortaya atan isim, PlayerIGN adında bir Twitter kullanıcısıydı. Krafton, Inc. ve özellikle PUBG ile ilgili bilgileri önceden sızdırmasıyla ünlü kullanıcı, yapmış olduğu paylaşımda şu detaylara yer verdi; "PUBG, ücretsiz bir oyun olmak istiyor. Oyunun yapımcıları önümüzdeki ay gerçekleşecek ücretsiz PUBG etkinliğinden sonra oyuncuların tepkilerini izleyecek ve duruma göre karar verecek. Unutmadan söyleyeyim, PUBG 2019 yılında yine ücretsiz olmak istemiş, ama oyuncuların ücretsiz PUBG etkinliğinde verdiği reaksiyonu yeterli bulmamıştı."PlayerIGN'in yaptığı açıklamadan da anlayacağınız üzere PUBG'nin ücretsiz oyun olma yönündeki isteği yeni bir haber değil. PUBG: Battlegrounds'u ücretsiz yapmak yerine oyunun daha düşük donanım gerektiren ücretsiz versiyonu PUBG: Lite'ı piyasaya süren yapımcı, bu sayede düşük bilgisayar donanıma sahip oyuncuların da ilgisini çekmeyi başarmıştı. Uzun bir süre boyunca milyonlarca oyuncu sayısına ulaşan PUBG'nin ücretsiz versiyonu, nisan 2021 itibarıyla hizmetini sona erdirmişti.WebTekno