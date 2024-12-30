Eski oyuncusu Fenerbahçe'ye dönmek istemiyor

F.Bahçe'nin, Eljif Elmas için menajeriyle görüştüğü ancak Makedon oyuncunun 'Türkiye'ye dönmek istemiyorum' diyerek teklifi nazikçe geri çevirdiği belirtildi.

Haber; Sabah
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Eski oyuncusu Fenerbahçe'ye dönmek istemiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Aralık 2024 11:40
Fenerbahçe'nin, Eljif Elmas için menajeriyle görüştüğü ancak Makedon oyuncunun "Türkiye'ye dönmek istemiyorum" diyerek teklifi nazikçe reddettiği ifade edildi. 

15 Kasım'da sakatlanan yıldız oyuncunun planı, ikinci yarıda sahalara dönüp Almanya'da kendisini göstermek.

ELMAS'IN BU SEZONU

Eljif Elmas, bu sezon tüm kulvarlarda 6 maça çıktı ve yalnızca 89 dakika süre alabildi. Makedon futbolcunun Leipzig ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery