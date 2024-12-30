Eski oyuncusu Fenerbahçe'ye dönmek istemiyor

15 Kasım'da sakatlanan yıldız oyuncunun planı, ikinci yarıda sahalara dönüp Almanya'da kendisini göstermek.



ELMAS'IN BU SEZONU



Eljif Elmas, bu sezon tüm kulvarlarda 6 maça çıktı ve yalnızca 89 dakika süre alabildi. Makedon futbolcunun Leipzig ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe 'nin, Eljif Elmas için menajeriyle görüştüğü ancak Makedon oyuncunun "Türkiye'ye dönmek istemiyorum" diyerek teklifi nazikçe reddettiği ifade edildi.