Eski Olimpiyat şampiyonu, altın madalyayı satıyor!

2004 Atina Olimpiyatları'nda rüzgar sörfünde altın madalya kazanan ve bu dalda altın madalya alan ilk İsrailli sporcu olan Gal Fridman, madalyasını satışa çıkarttı.

Facebook sayfasından 2004 yılında kazandığı madalyayı satışa çıkarttığını açıklayan Fridman, ''Sadece parası olan ciddi insanlara cevap vereceğim.'' notunu paylaştı.



''HİÇBİR PARA, MADALYANIN YERİNİ TUTAMAZ'' DEMİŞTİ...

Fridman'ın paraya ihtiyaç duyduğu için altın madalyasını satmak istediği belirtildi. İsrailli eski sporcu, 2005 yılında verdiği bir röportajda ''Dünyada hiçbir para, madalyaların yerini tutamaz.'' sözünü kullanmıştı.