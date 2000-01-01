Eski OKC koçu Billy Donovan'a, iki takım talip!

Eski Oklahoma City Thunder başantrenörü Billy Donovan'ın Indiana Pacers ve Philadelphia 76ers'tan ilgi gördüğü bildirildi.



Donovan, geçtiğimiz hafta Indiana Pacers'ın başantrenörlük işi için mülakata ve The Athletic's Shams Charania'ya göre, Philadelphia 76ers'ın bir sonraki görüşmelerinde eski Houston Rockets başantrenörü Mike D'Antoni ve LA Clippers yardımcı koçu Tyronn Lue'ya katılması bekleniyor.



Donovan ve Thunder, yakın zamanda, beş sezonluk bir süreçten sonra yollarını ayırmıştı. Donovan, ekip geçtiğimiz yaz Paul George ve Russell Westbrook'u takas ettikten sonra, Oklahoma City'yi 2019-20 sezonunda sürpriz bir şekilde playoff resmine sokmuştu.



55 yaşındaki koç, yılın NBCA koçu seçilmiş ve bu sezonun Yılın Koçu yarışında üçüncü sırada yer almıştı.



Donovan, Florida ile iki kez ulusal şampiyonluğa ulaştığı bir kolej koçluğu kariyerinin ardından, 2015 yılında NBA'e başarılı bir geçiş yapmıştı. OKC'deki görev süresi boyunca 243-157'lik bir dereceye sahip olan Donovan, beş sezonunda da playofflara ulaşmıştı.



