Eski Nets koçu Atkinson, Warriors bünyesine katılıyor

Golden State Warriors'ın, LA Clippers'ın asistan koçu Kenny Atkinson'ı Steve Kerr'ün koçluk kadrosuna eklemek için anlaşmaya yaklaştığı bildirildi.



Atkinson, Mart 2020'de görevden alınmadan önce Brooklyn Nets'in baş antrenörü olarak geçirdiği dört sezonda 118-190'lık bir dereceye sahipti.



54 yaşındaki koç, bu sezon Clippers'ta başantrenörü Tyronn Lue'nun asistanlığını yapmıştı.



Warriors'ın ayrıca uzun süredir Toronto Raptors'ın geliştirme koçluğunu yapan Jama Mahlalela ve pivot koçu Dejan Milojevic'i de kadrosuna katacağı açıklandı.



