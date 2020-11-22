Eski milli yelkenci Haluk Kakış vefat etti

Eski milli yelkenci Haluk Kakış 88 yaşında vefat etti. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nden paylaşım yapıldı.

Haber; AA
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Eski milli yelkenci Haluk Kakış vefat etti
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22 Kasım 2020 23:08
Eski milli yelkenci Haluk Kakış 88 yaşında vefat etti. 

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Haluk Kakış'ın vefatıyla ilgili olarak sosyal medya hesabı Twitter'dan, "Ülkemizi Tokyo 1964 Yaz Olimpiyatları'nda temsil eden milli yelkencimiz Haluk Kakış'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve spor camiasına başsağlığı dileriz." paylaşımında bulundu. 



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