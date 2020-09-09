Eski milli güreşçi Gıyasettin Yılmaz yaşamını yitirdi

Eski milli güreşçi Gıyasettin Yılmaz, 82 yaşında hayatını kaybetti.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, Avrupa ikinciliği, dünya üçüncülüğü ve Akdeniz Oyunları şampiyonluğu bulunan Gıyasettin Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirtildi.
Açıklamada, Gıyasettin Yılmaz'ın ailesine ve güreş camiasına başsağlığı dileğinde bulunuldu.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, Avrupa ikinciliği, dünya üçüncülüğü ve Akdeniz Oyunları şampiyonluğu bulunan Gıyasettin Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirtildi.
Açıklamada, Gıyasettin Yılmaz'ın ailesine ve güreş camiasına başsağlığı dileğinde bulunuldu.