Eski milli futbolcu Ümit Karan, Türk bayrağına yapılan saygısızlığa tepki gösterdi

Eski milli futbolcu Ümit Karan, Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un Avrupa Parlamentosundaki (AP) bayrak provokasyonuna ilişkin "Yapılan hareket hazmedilemez. Bize yıllarca spor camiasında her milletin bayrağı ve marşı önünde saygılı olmamız öğretildi." dedi.Karan, yaptığı açıklamada, Türk milletinin bayrak hassasiyetini tüm dünyanın bildiğini belirterek, Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un özür dilemesi gerektiğini söyledi."Yapılan hareket hazmedilemez. Bize yıllarca spor camiasında her milletin bayrağı ve marşı önünde saygılı olmamız öğretildi. Bir marş okunduğunda, bir bayrak havaya kaldırıldığında biz sporcular hep saygılı olduk. Siyaset alanında böyle bir skandalın yaşanmış olması üzücü. Yunan birçok sporcu arkadaşım var. Eminim ki hepsi Türkiye'yi seviyor ve saygıları sonsuz. Bu yapılan hareket Lagos'un şahsi ayıbıdır."Karan, ay-yıldızlı bayrağı yıllarca göğsünde gururla taşıdığının altını çizdi."O milletvekili, bir milleti temsil ediyor. Fakat o millet, onun gibi düşünüyor mu acaba? Depremler oluyor, dünya insanı oluyoruz. Yangınlar çıkıyor, dünya insanı oluyoruz. Kobe Bryant öldü, her milletten insan üzüntü duydu. Çin'de yaşananlar hepimizi derinden etkiliyor. Saygı, hürmet bizim genlerimizde var. Fakat biri bizim bayrağımıza el uzatırsa, onun da haddini bildirir bu aziz millet. Haddi aşmamak gerekir."