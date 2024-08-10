Eski milli basketbolcu İlker Esel vefat etti

Eski milli basketbolcu İlker Esel'in 83 yaşında vefatı, basketbol camiasını yasa boğdu.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Eski milli basketbolcu İlker Esel vefat etti
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10 Ağustos 2024 20:42
Eski milli basketbolcu İlker Esel, 83 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), İlker Esel'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

TBF mesajında, "Milli takımımızın eski basketbolcularından İlker Esel'in vefat ettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. 1941 doğumlu olan İlker Esel, basketbola TED Ankara Koleji'nde başladı ve uzun yıllar Fenerbahçe'de oynadı. Esel, 39 kez milli takım formasını giydi. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve basketbol camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

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