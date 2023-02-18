Eski kulüpleri Atsu'yu unutmadı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Ganalı futbolcu Christian Atsu için Premier Lig ve formasını giydiği eski takımları taziye mesajı yayımladı.



Premier Lig'den paylaşılan mesajda, "Christian Atsu'nun Türkiye ve Suriye'yi vuran depremlerde hayatını kaybettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Düşüncelerimiz ve taziyelerimiz Christian'ın ailesi, arkadaşları ve bu trajik olaydan etkilenen herkesle birliktedir." denildi.



Ganalı futbolcunun kariyeri boyunca formasını giydiği Porto, Rio Ave, Vitesse, Everton, Bournemouth, Malaga ve Newcastle United takımları da sosyal medya hesaplarından taziye mesajı paylaştı.



CHELSEA'DEN MESAJ



Chelsea, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden eski futbolcusu Christian Atsu için taziye mesajı yayımladı.



Londra kulübünden yapılan paylaşımda, "Chelsea Kulübü, Christian Atsu'nun Türkiye ve Suriye'de meydana gelen korkunç depremin kurbanlarından biri olduğu haberini büyük bir üzüntüyle almıştır. Christian'ın ailesine, arkadaşlarına ve deprem trajedisinden etkilenen herkese en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.





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