Eski kulüp başkanı çarptı; 3 kişi yaşamını yitirdi!

İzmir'in Bornova ilçesi Ankara Caddesi Osman Kibar Tünelleri yakınında iddiaya göre, Manisaspor'un eski başkanı olduğu öğrenilen Mehmet Haluk Çubukçu, kullandığı 34 BCF 338 plakalı otomobille Manisa yönüne giderken, ters yöne giren ve üzerinde 3 kişi olan 35 ACZ 945 plakalı motosikletle çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki 3 kişi yola savruldu. Çevredeki sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.Kaza sabah saat 06.00 sıralarında, Ankara Asfaltı Caddesi Osman Kibar Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Manisaspor eski kulüp başkanı Mehmet Haluk Çubukçu (71) idaresindeki 34 BCF 338 plakalı otomobil ile üzerinde 3 kişi bulunan ve ters yönde gittikleri ileri sürülen motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan Mertan Deniz İrez (21), Bünyamin Ceylan (21) ve Rüçhan Sami Yüzgeç (20) isimli şahıslar yola savruldu.Kazayı gören çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine adrese polis ve çok sayıda 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Mertan Deniz İrez'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulanslara alınarak hastanelere kaldırılan ağır yaralılardan diğer ikisinin de hastanelerde hayatlarını kaybettiği öğrenildi.Trafik yoğunluğunun oluştuğu noktada kazaya karışan otomobil ve motosiklet olay yerinden kaldırılırken, otomobil sürüsünün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kazada hayatını kaybeden gençlerden Mertan Deniz İrez ve Bünyamin Ceylan'ın cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Türkan Özilhan Hastanesinde hayatını kaybeden Rüçhan Sami Yüzgeç'in cenazesinin de buraya getirileceği öğrenildi.Öte yandan, kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü Manisaspor eski kulüp başkanı Mehmet Haluk Çubukçu, polis tarafından gözaltına alındı. Çubukçu'nun polisteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.