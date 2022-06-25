PSV'DEN ATIBA PROJESİ

BEŞİKTAŞ İLE SÖZLEŞME İMZALAYACAK

ATIBA GEÇEN SEZON KAÇ MAÇTA OYNADI?

Beşiktaş kaptanı Atiba Hutchinson ile ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi. Kanadalı futbolcuya, eski kulübü PSV'nin cazip bir teklif sunduğu iddia edildi.Eindjovens Dagblad'da yer alan habere göre; gelecek sene 40. yaşına basacak olan Kanadalı futbolcuya Kuzey Amerika'daki projelerinde yer vermek isteyen Hollanda ekibi, tecrübeli futbolcu ile ilk teması kurdu.Haberde, Atiba'nın 2013 yılında PSV'den ayrıldığı ve kariyerine Beşiktaş'ta devam ettiği ifade edildi. Ayrıca, Atiba'nın Beşiktaş ile sözleşmesini uzatmaya hazırlandığı belirtildi. Bilindiği üzere PSV daha önce Heurelho Gomes ve Carlos Salcido'yu sırasıyla Brezilya ve Meksika'da ortaya çıkan fırsatları değerlendirmek üzere büyükelçi olarak kullanmıştı.Atiba geçen sezon Beşiktaş'ta 33 maçta 1773 dakika süre aldı ve 3 gol 2 asistlik performans sergiledi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de Atiba ile yola devam edeceklerini dile getirmişti.