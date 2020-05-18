ESKİ KÖYE YENİ ADET NEREDE ÇEKİLDİ?

ESKİ KÖYE YENİ ADET KONUSU

ESKİ KÖYE YENİ ADET OYUNCULARI

ESKİ KÖYE YENİ ADET FİLMİ FRAGMANI İZLE

2018 yılında sinemaya giren yöresel komedi türündeki Eski Köye Yeni Adet filmi bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. Senarist ve Yönetmen koltuğunda Gülistan Acer ve Ferit Karahan gibi önemli isimlerin yer aldığı Eski Köye Yeni Adet filmi konusu nedir? Eski Köye Yeni Adet filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? İşte detaylar…Çekimleri İstanbul'da tamamlanan Eski Köye Yeni Adet filmi çekimlerinin büyük bir bölümünü Assos'ta gerçekleştirdi.1990'ların sonunda bir köye bir sağlık ekibi gelir ve en az üç çocuğu olan tüm kadınlara doğum kontrolü için spiral takar. Sağlık ekibinin köyden ayrılmasıyla köyün erkekleri toplanıp, kadınlara takılan cihazın ne olduğuna dair fikirler üretirken birbirinden komik yanlış anlamalarla aletin bir mikrofon olduğuna kanaat getirirler. Bu yanlış anlamayla köyde her şey değişecek, birbirinden komik durumlar yaşanacaktır.Jüli Sanat'ın yapımcılığını üstlendiği Bülent Emrah Parlak ile Burcu Gönder Parlak'ın başrollerini paylaştığı Eski Köye Yeni Adet'in oyuncu kadrosunda ikiliye Nail Kırmızıgül, Füsun Demirel, Haki Biçici, Gülhan Tekin ve Meltem Yılmazkaya Osman Akça eşlik ediyor.