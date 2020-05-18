Eski Köye Yeni Adet filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?

Eski Köye Yeni Adet filmi, bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. Senarist ve yönetmen koltuğunda Gülistan Acer ve Ferit Karahan'ın oturduğu film, ilk vizyona girdiğinde izleyiciden olumlu tepki almayı başarmıştı. Bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak olan Eski Köye Yeni Adet filminin konusu nedir? Çekimleri İstanbul'da tamamlanan Eski Köye Yeni Adet filmi çekimlerinin büyük bir bölümünü Assos'ta gerçekleştirdi.

18 Mayıs 2020 16:40
Eski Köye Yeni Adet filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?
2018 yılında sinemaya giren yöresel komedi türündeki Eski Köye Yeni Adet filmi bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. Senarist ve Yönetmen koltuğunda Gülistan Acer ve Ferit Karahan gibi önemli isimlerin yer aldığı Eski Köye Yeni Adet filmi konusu nedir? Eski Köye Yeni Adet filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? İşte detaylar…

ESKİ KÖYE YENİ ADET NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimleri İstanbul'da tamamlanan Eski Köye Yeni Adet filmi çekimlerinin büyük bir bölümünü Assos'ta gerçekleştirdi.

ESKİ KÖYE YENİ ADET KONUSU

1990'ların sonunda bir köye bir sağlık ekibi gelir ve en az üç çocuğu olan tüm kadınlara doğum kontrolü için spiral takar. Sağlık ekibinin köyden ayrılmasıyla köyün erkekleri toplanıp, kadınlara takılan cihazın ne olduğuna dair fikirler üretirken birbirinden komik yanlış anlamalarla aletin bir mikrofon olduğuna kanaat getirirler. Bu yanlış anlamayla köyde her şey değişecek, birbirinden komik durumlar yaşanacaktır.

ESKİ KÖYE YENİ ADET OYUNCULARI

Jüli Sanat'ın yapımcılığını üstlendiği Bülent Emrah Parlak ile Burcu Gönder Parlak'ın başrollerini paylaştığı Eski Köye Yeni Adet'in oyuncu kadrosunda ikiliye Nail Kırmızıgül, Füsun Demirel, Haki Biçici, Gülhan Tekin ve Meltem Yılmazkaya Osman Akça eşlik ediyor.

ESKİ KÖYE YENİ ADET FİLMİ FRAGMANI İZLE

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