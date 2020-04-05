Eski Köye Yeni Adet filmi konusu nedir? Eski Köye Yeni Adet filmi saat kaçta?

Eski Köye Yeni Adet filmi, bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. Senarist ve yönetmen koltuğunda Gülistan Acer ve Ferit Karahan'ın oturduğu film, ilk vizyona girdiğinde izleyiciden olumlu tepki almayı başarmıştı. Bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak olan Eski Köye Yeni Adet filminin konusu nedir? Eski Köye Yeni Adet filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? İşte detaylar

05 Nisan 2020 17:35
Eski Köye Yeni Adet filmi konusu nedir? Eski Köye Yeni Adet filmi saat kaçta?
2018 yılında sinemaya giren yöresel komedi türündeki Eski Köye Yeni Adet filmi bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. Senarist ve Yönetmen koltuğunda Gülistan Acer ve Ferit Karahan gibi önemli isimlerin yer aldığı Eski Köye Yeni Adet filmi konusu nedir? Eski Köye Yeni Adet filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? İşte detaylar…

ESKİ KÖYE YENİ ADET KONUSU

1990'ların sonunda bir köye bir sağlık ekibi gelir ve en az üç çocuğu olan tüm kadınlara doğum kontrolü için spiral takar. Sağlık ekibinin köyden ayrılmasıyla köyün erkekleri toplanıp, kadınlara takılan cihazın ne olduğuna dair fikirler üretirken birbirinden komik yanlış anlamalarla aletin bir mikrofon olduğuna kanaat getirirler. Bu yanlış anlamayla köyde her şey değişecek, birbirinden komik durumlar yaşanacaktır.

ESKİ KÖYE YENİ ADET NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimleri İstanbul'da tamamlanan Eski Köye Yeni Adet filmi çekimlerinin büyük bir bölümünü Assos'ta gerçekleştirdi.

ESKİ KÖYE YENİ ADET OYUNCULARI

Jüli Sanat'ın yapımcılığını üstlendiği Bülent Emrah Parlak ile Burcu Gönder Parlak'ın başrollerini paylaştığı Eski Köye Yeni Adet'in oyuncu kadrosunda ikiliye Nail Kırmızıgül, Füsun Demirel, Haki Biçici, Gülhan Tekin ve Meltem Yılmazkaya Osman Akça eşlik ediyor.

Diğer Haberler

Mesut Özil'den itiraflar Arsenal

Mesut Özil'den itiraflar
Eczane maske başvurusu nasıl yapılır, bedava maske hangi eczaneden alınır Gündem

Eczane maske başvurusu nasıl yapılır, bedava maske hangi eczaneden alınır
Eczaneden maske nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır? Gündem

Eczaneden maske nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır?
Eczaneden bedava maske başvurusu nasıl yapılır? Gündem

Eczaneden bedava maske başvurusu nasıl yapılır?
SON DAKİKA: Eczaneden ücretsiz (bedava) maske nasıl alınır? Gündem

SON DAKİKA: Eczaneden ücretsiz (bedava) maske nasıl alınır?
FIFPro'dan Astra Giurgiu'ya maaş indirimi eleştirisi Futbol

FIFPro'dan Astra Giurgiu'ya maaş indirimi eleştirisi
Alef dizisi izle, Blu TV nasıl izlenir? Blu TV ne kadar, kaç para? Gündem

Alef dizisi izle, Blu TV nasıl izlenir? Blu TV ne kadar, kaç para?
Alef dizisi oyuncu kadrosu! Alef dizisi konusu ne? Kaç sezon? Gündem

Alef dizisi oyuncu kadrosu! Alef dizisi konusu ne? Kaç sezon?
Sağlık Bakanlığı koronavirüs testi, Koronavirüs testi evde nasıl yapılır? Gündem

Sağlık Bakanlığı koronavirüs testi, Koronavirüs testi evde nasıl yapılır?
Daha fazla göster
1

Infantino: "Hiçbir maç, turnuva ve lig, insan hayatını riske atmaya değmez"
2

Eczaneden ücretsiz maske nasıl alınır? İşte yanıtı
3

Koronavirüsün ardından şimdi de çekirge endişesi
4

Türkiye'den İngiltere'ye yardım!
5

Top sektirirken az daha sakatlanıyordu
6

Şov yaparken evin camını kırdı
7

Göztepe'de antrenmanlar 20 Nisan'da başlayacak
8

Gençlik Merkezleri'nde "koruyucu maske" üretimi devam ediyor
9

Yasir Subaşı, koronavirüs günlerinde evdeki çalışmalarını anlattı
10

Tekvando Milli Takımı sporcularından "Evde kal" çağrısı
yukarı ok