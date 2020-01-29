Eski Kasımpaşalı Çağlar'ı finalden etti
İngiltere Lig Kupası (Carabao Cup) yarı final ikinci maçında Aston Villa, sahasında Leicester City'i 2-1 yenerek adını finale yazdırdı.
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29 Ocak 2020 00:55
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