Eski Kasımpaşalı Çağlar'ı finalden etti

İngiltere Lig Kupası (Carabao Cup) yarı final ikinci maçında Aston Villa, sahasında Leicester City'i 2-1 yenerek adını finale yazdırdı.

Eski Kasımpaşalı Çağlar'ı finalden etti
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29 Ocak 2020 00:55
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