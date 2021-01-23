Eski Karabüksporlu Shelton hayatını kaybetti

Bir dönem Süper Lig'de Karabükspor forması giyen 35 yaşındaki Jamaikalı Luton Shelton, ALS hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Eski Karabüksporlu Shelton hayatını kaybetti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ocak 2021 00:26
Süper Lig'de bir dönem Kardemir Karabükspor forması giyen Luton Shelton'un hayatını kaybettiği öğrenildi.

Süper Lig'de 2011-2013 yılları arasında forma giyen ve sürekli futboluyla vatandaşı Usain Bolt'a benzetilen Jamaikalı Luton Shelton'un 35 yaşında ALS hastalığına yenik düştüğü kaydedildi. Shelton'un hastalık teşhisinin 2018 yılında konduğu ifade edilirken yapılan tüm tedavilere rağmen hayatını kaybettiği açıklandı.

Shelton Karabükspor formasıyla çıktığı 47 maçta 10 gol atıp 9 da asist üretmişti. Jamaikalı oyuncu 2018'de Rusya'nın Volga takımında oynarken hastalığının tedavisi nedeniyle kariyerini bitirmişti.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için