Eski hocası: 'Morutan çok erken satıldı'

FCSB'den 4.1 milyon euro bedelle Galatasaray'a satılan Morutan'la ilgili eski hocası Edward Iordanescu konuştu.



Tecrübeli teknik adam, "Açıkçası ayrılması için çok erkendi ve hazır değildi. Saha içinde ve saha dışında eksikleri vardı. Onunla yeteri kadar çalışabilseydim, Galatasaray'a böyle hazırlıksız gitmezdi. Hala geliştirmesi gereken yönler var. Zihniyeti, katılımı, disiplini, futbol dışı hayatı, kişiliği ve ruhu, bu hamleye hazır değildi" ifadelerini kullandı.



"SADECE YETENEĞE BAKILDI"



Edward Iordanescu, "Transfer edilirken sadece yeteneğine bakıldı ve transfer edildi. Futbolda başarı için sadece yetenek yeterli değildir. Ortada bir potansiyel bulunabilir ama bunun nasıl geliştirileceği önemli. Özellikle genç futbolcular sadece teknik kapasiteleri veya hızları yüksek diye her yerde oynayabileceklerini düşünüyor. Ancak sahaya çıktıklarında işlerin böyle yürümediğini görüyorlar. Sonrasında yaşadıkları duygusal çöküntü ise kolay tamir edilmiyor" diye konuştu.



"PARASI HALA ÖDENMEDİ"



Öte yandan Antena Sports'a konuşan Gigi Becali, "Galatasaray hâlâ Morutan'ın parasını ödemedi. Onlar parayı öderse ben de Botoşani'ye payını vereceğim ama kasamda param yok" dedi.



Alınan bilgilere göre; Sarı-Kırmızılılar, oyuncunun bonservisi için oluşturulan ödeme planına sadık kalmadı. Bu transfer sebebiyle Galatasaray'ın FIFA'lık olabileceği konuşuluyor.





İLGİLİ VİDEO