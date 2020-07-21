Geçtiğimiz gün efsane olduğu Benfica'nın başına geçen Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un yönetimden ilk transfer talebinin Islam Slimani olduğu iddia edildi.



Portekiz basınına yansıyan haberlere göre bonservisi Leicester City'de olan ve Jorge Jesus'un Sporting'de çalıştığı dönemden öğrencisi olan Islan Slimani transferi için bu isteğin deneyimli hoca tarafından iletildiği yazıldı.



Sezonu Monaco'da kiralık olarak tamamlayan ve attığı gollerle takımının en golcü ismi olan 32 yaşındaki Islam Slimani'nin Benfica'nın gol yollarındaki sorunu çözebileceği belirtiliyor.



Geçen sezon Monaco'da 19 maçta 9 gol kaydeden Islam Slimani, Jorge Jesus ile Sporting Lizbon'da mücadele ettiği dönem olan 2015-2016 sezonunda 46 maçta 31 gol kaydederek dikkatleri üzerine çekmişti.



