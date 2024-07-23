Atlanta 1996 Olimpiyatları'nda şampiyon olan eski milli güreşçi Mahmut Demir, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye adına mücadele edecek sporcuların başarılı olacağına inandığını söyledi.



Amasya'nın Suluova ilçesinde adına futbol turnuvası düzenlenen Mahmut Demir, ilk maçın başlama vuruşunu yaptı. Ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Demir, Paris 2024 Olimpiyatları için ağustos başında kendisinin de Serbest Güreş Milli Takımı'yla birlikte Fransa'ya gideceğini aktardı.



Olimpiyatlara katılacak sporculara başarı dileğinde bulunan Demir, "Modern olimpiyatlar 1924 yılında Fransa'da başlamıştı. 100 yıl sonra yine Fransa'da tekrarlanıyor. Türkiye olarak biz güreş branşında 11, Türk takımları olarak da 102 sporcuyla olimpiyatlara katılıyoruz. Onların bu seviyeye gelmesinde, hazırlanmasında katkısı olan; başta devletimizi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızı, bütün federasyon başkanlarımızı, antrenörleri, teknik direktörleri, onları büyüten anne babaları tebrik ediyorum." diye konuştu.



Tüm branşlarda madalya beklediklerini kaydeden Mahmut Demir, şöyle devam etti:



"Altın olursa daha çok sevineceğiz ama bu çok kolay değil. Herkes oraya altın madalya almak için gidiyor. Biz ülke olarak o altın madalyalara yabancı değiliz. Ben daha önce olimpiyatlarda şampiyon olmuş bir ağabeyleri olarak onlara şunu söylüyorum; kimseden çekinmesinler, korkmasınlar. Şampiyonu yenmeden şampiyon olamazsınız. Londra 1948 Olimpiyatları'nda 'Türk gibi güçlü' sözünü büyüklerimiz dünyaya ezberletti. İnşallah inanıyorum ki Paris 2024 Olimpiyatları'na katılacak 102 sporcumuz da atalarından, büyüklerinden aldığı bu övüncü, güzel sözleri bir sonraki nesle aktarmak için ellerinden geleni yapacak. İnşallah son yıllardaki en büyük başarıyı yakalamak temennisiyle müsabakalara katılacak sporculara başarılar diliyorum. Alınacak madalyaların da ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."



Demir, Türkiye'nin olimpiyatlarda en fazla madalya aldığı branşın güreş olduğunu hatırlatarak, "Onun için özellikle güreş takımları bu işte tecrübeli. İçlerinde daha önce Avrupa, dünya, olimpiyat şampiyonu olmuş sporcularımız var. Daha önce biz, Yaşar Doğu, Hamit Kaplan, Ahmet Ayık nasıl şampiyon olmuşsak, yine tekrarlanacak. O kabiliyet ve güç sporcularımızda var. Oraya gittiklerinde Türk milletini temsil ettiklerini unutmasınlar. Türk örf ve adetlerini orada en güzel şekilde yansıtsınlar. Kendilerine ve ülkemize yakışan şekilde, fair-play anlayışından uzak kalmadan, ülkemiz adına övgüyle bahsedilecek başarılar kazanıp, parmakla gösterilecek bir centilmenlik gösterirlerse, biz mutlu oluruz." ifadelerini kullandı.









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