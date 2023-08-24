Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin kapılarını ardına kadar açtı. Temsilcimiz play-off turunda Norveç'te uzatma dakikalarında bulduğu golle düelloya sahne olan karşılaşmayı 3-2 kazanarak rövanş öncesi avantaj sağladı. Arjantinli gol makinesi Mauro Icardi, başarılı performansını 1 şık gol ve 1 de asistle taçlandırarak gecenin adamı oldu. Bu karşılaşmanın rövanşı 29 Ağustos Salı günü İstanbul'da oynanacak.
LINNES MAÇI TRİBÜNDEN İZLEDİ
Norveç temsilcisinde eski Galatasaraylı Martin Linnes, bu karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemedi, karşılaşmayı tribünden izledi.
"NEŞE YOKTU, BİRAZ SARSILMIŞ GİBİYDİLER"
Tecrübeli futbolcu karşılaşmanın ardından Norveç'in Tv2 televizyon kanalına açıklamada bulundu. Linnes maçın ardından Aker Stadı'nda sarı-kırmızılıların soyunma odasına gittiğini belirterek, "Soyunma odasına girmeme izin verildi. Neşeli bir atmosfer yoktu, bir parti havası yoktu. Biraz sarsılmış gibiydiler" dedi.
"ORAYA İNANÇLA GİTMEMİZ GEREK"
Rövanşta sakatlığını atlatarak oynamayı umduğunu dile getiren Linnes, "Farklı döngüler içindeyiz. Onlar sezona yeni başladı, biz ise sezonun ortasındayız. Biz bu seneki en iyi maçımızı oynadık, o yüzden bunun burada bırakamayız. Türkiye'de bir maç daha olacak. Oraya inançla gitmemiz gerek" diye konuştu.
"İSTANBUL'DA KENDİMİ YABANCI HİSSETMEDİM"
Martin Linnes'in eşi Elisabeth Haugen de yaptığı açıklamada, rövanş maçına gelmeyi düşündüğünü belirterek İstanbul'daki yaşantıları hakkında şunları söyledi: "İlk başta biraz şüpheciydim ama aynı zamanda hayır diyemeyeceğiniz bir fırsattı. Ve tüm beklentilerin ötesine geçti. O kadar güzel karşılandık ki, kulüp sevgi gösterdi ve kendimi hiçbir zaman yabancı hissetmedim. Çok kıymetli bir tecrübeydi."
LINNES MAÇI TRİBÜNDEN İZLEDİ
Norveç temsilcisinde eski Galatasaraylı Martin Linnes, bu karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemedi, karşılaşmayı tribünden izledi.
"NEŞE YOKTU, BİRAZ SARSILMIŞ GİBİYDİLER"
Tecrübeli futbolcu karşılaşmanın ardından Norveç'in Tv2 televizyon kanalına açıklamada bulundu. Linnes maçın ardından Aker Stadı'nda sarı-kırmızılıların soyunma odasına gittiğini belirterek, "Soyunma odasına girmeme izin verildi. Neşeli bir atmosfer yoktu, bir parti havası yoktu. Biraz sarsılmış gibiydiler" dedi.
"ORAYA İNANÇLA GİTMEMİZ GEREK"
Rövanşta sakatlığını atlatarak oynamayı umduğunu dile getiren Linnes, "Farklı döngüler içindeyiz. Onlar sezona yeni başladı, biz ise sezonun ortasındayız. Biz bu seneki en iyi maçımızı oynadık, o yüzden bunun burada bırakamayız. Türkiye'de bir maç daha olacak. Oraya inançla gitmemiz gerek" diye konuştu.
"İSTANBUL'DA KENDİMİ YABANCI HİSSETMEDİM"
Martin Linnes'in eşi Elisabeth Haugen de yaptığı açıklamada, rövanş maçına gelmeyi düşündüğünü belirterek İstanbul'daki yaşantıları hakkında şunları söyledi: "İlk başta biraz şüpheciydim ama aynı zamanda hayır diyemeyeceğiniz bir fırsattı. Ve tüm beklentilerin ötesine geçti. O kadar güzel karşılandık ki, kulüp sevgi gösterdi ve kendimi hiçbir zaman yabancı hissetmedim. Çok kıymetli bir tecrübeydi."