Eski futbolcuyu kaçırıp çıplak dans ettirdiler!

İngiltere'nin Huddersfield şehrinde arkadaşı Sakhawat Hussain ile yürüyen eski futbolcu Andre Clarke'ın başına film gibi bir olay geldi.

Clarke ile Hussain'in önünü kesen iki uyuşturucu satıcısı, bıçak zoruyla ikiliyi kaçırdı. Clarke ve Hussain'i zorla soyup dans ettiren soyguncular, Whitney Houston şarkısı söylettiler.



15 YIL HAPİS CEZASI

Olayın ardından yakalanan soyguncular, 15 yıl hapis cezası aldılar. Hakim, 'aşağılama' suçuyla iki uyuşturucu satıcısına ağır cezalar verirken hakim karşısına geçen satıcılar, Whitney Houston şarkısını tamamen zevk amaçlı söylemelerini istediklerini kaydetti.



