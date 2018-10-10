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Eski futbolculardan Hamza Yerlikaya'ya ziyaret

Tuncay Şanlı, Semih Şentürk ve Serdar Kulbilge, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı ziyaret etti.

Kaynak: AA
Eski futbolculardan Hamza Yerlikaya'ya ziyaret
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10 Ekim 2018 19:28
Fenerbahçeli eski milli futbolcular Tuncay Şanlı, Semih Şentürk ve Serdar Kulbilge, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığının merkez binasında gerçekleşen ziyarette sarı-lacivertli eski futbolcular, Yerlikaya ile gündeme ilişkin konular hakkında fikir alışverişinde bulundu. 

Ziyaretin ardından Tuncay Şanlı, Semih Şentürk ve Serdar Kulbilge, Hamza Yerlikaya ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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