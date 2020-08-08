Eski futbolcular antrenörlük kursuna başladı

Selçuk İnan, Volkan Demirel, Sabri Sarıoğlu, Ahmet Dursun ve Selçuk Şahin gibi eski futbolcular, Riva'da UEFA-B/A Antrenörlük Kursu'na başladı.

, Fotoğraf; Instagram
Eski futbolcular antrenörlük kursuna başladı
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08 Ağustos 2020 13:19
Bir döneme damga vuran yıldız futbolcular, ilerleyen yıllarda teknik direktör olmak için ilk adımlarını attı.

Selçuk İnan, Sabri Sarıoğlu, Volkan Demirel, Ahmet Dursun, Selçuk Şahin, Serkan Balcı, Egemen Korkmaz ve Olcan Adın gibi isimler, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen UEFA-B/A Antrenörlük Kursu'na katıldı.

SELÇUK İNAN, TERİM'İN YARDIMCISI OLACAK

Yeni sezonda Fatih Terim'in yardımcılığını yapacak olan Selçuk İnan'ın, kursu tamamlar tamamlamaz Galatasaray'ın hazırlık kampına katılacağı öğrenildi.

Öte yandan uzun süredir ortalarda gözükmeyen Sabri Sarıoğlu'nun da eğitim sonrası yeşil sahalara antrenör olarak dönmesi bekleniyor.








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