Eski futbolcular antrenörlük kursuna başladı

Bir döneme damga vuran yıldız futbolcular, ilerleyen yıllarda teknik direktör olmak için ilk adımlarını attı.Selçuk İnan, Sabri Sarıoğlu, Volkan Demirel, Ahmet Dursun, Selçuk Şahin, Serkan Balcı, Egemen Korkmaz ve Olcan Adın gibi isimler, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen UEFA-B/A Antrenörlük Kursu'na katıldı.Yeni sezonda Fatih Terim'in yardımcılığını yapacak olan Selçuk İnan'ın, kursu tamamlar tamamlamaz Galatasaray'ın hazırlık kampına katılacağı öğrenildi.Öte yandan uzun süredir ortalarda gözükmeyen Sabri Sarıoğlu'nun da eğitim sonrası yeşil sahalara antrenör olarak dönmesi bekleniyor.