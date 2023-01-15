Eski futbol hakemi, Edirne'de eskrim sporcuları yetiştiriyor

Edirne'de eski futbol hakemi baba, oğlu eskrime merak sarınca branş değiştirdiği spor yaşamında eskrim sporcuları yetişmesine vesile oluyor.



İskender Berrak, 2017 yılında oğlu Candeniz Berrak'ın eskrim sporu yapmaya başlamasının ardından bu spora ilgi duymaya başladı.



Oğlunun antrenmanlarına sık sık giden baba, bir süre sonra Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) İl Temsilcisi olarak atandı.



Eskrime gönül veren baba ve oğlu, hafta içi her gün Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binasındaki eskrim salonunda yaşları 5 ile 14 arasında lisanslı 13 sporcuyla "kılıç" branşında antrenman yapıyor.



- Oğlunun başarısı için il temsilcisi oldu



TEF Eskrim İl Temsilcisi Berrak, AA muhabirine, 40 yılı aşkın spor geçmişinin olduğunu söyledi.



Kendisinin de ilgi duyduğu eskrime oğlunun küçük yaşlarda başladığını belirten Berrak, "İstanbul'dan Edirne'ye taşındığımızda oğlumun eskrim yapabilmesi için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne müracaat ettik. Bir süre sonra il müdürlüğü de 'Madem bu kadar ilgilisiniz, eskrimi de seviyorsunuz ve destekliyorsunuz sizi il temsilcisi olarak önerelim ve faydalı olun' diye önerdi. Eskrim il temsilcisi olarak atamam onaylandıktan sonra bu göreve soyundum. İl müdürlüğümüzün bünyesinde bize tahsis edilen salonda faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz." diye konuştu.



10, 12 ve 14 yaş altı branşlarında madalyalar kazandıklarını ifade eden Berrak, şunları kaydetti:



"Türkiye şampiyonu sporcularımız var, sporcularımdan biri de oğlum. Spor aslında bir yaşam biçimi evde ya da spor salonunda olması çok fark etmiyor. Evde daha çok baba olmaya çalışıyorum, spor salonu ve turnuvalarda oğlumun destekçisi oluyorum. Evdeki sohbetlerimiz eskrim ağırlıklı ancak zaman zaman futbola kayıyor tabii."



Eskrimin odaklanma, dikkatini dağıtmama, rakibine saygı, öz güven gibi özellikleri kazandıran bir spor olduğunu dile getiren Berrak, bu branşın temel spor olması gerektiğini ifade etti.



- Kendinden büyüklerle mücadele edecek



Milli takıma aday eskrim sporcusu 14 yaşındaki Candeniz Berrak ise babasıyla aynı amaç için çalışma yaptığı için mutlu olduğunu söyledi.



Eskrime küçük yaşlarda başladığını aktaran Candeniz, "Eskrim ışık hızında satrançtır çünkü ne yapacağımızı aklımızda düşünüp ardından ona göre reaksiyon vermemiz gerekiyor. Eskrim refleksleri çok geliştiriyor, bu sporu herkese tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.



Yurt içi ve yurt dışındaki başarısı dolayısıyla Avrupa Eskrim Federasyonu tarafından Fransa'da düzenlenecek 17 yaş ve üstü sporcuların yer alacağı turnuvaya Eskrim Milli Takımı ile gitmeye hak kazandığını belirten Berrak, organizasyonda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğini kaydetti.





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