Eski dünya 1 numarası Wozniacki kortlara geri dönüyor

Grand slam turnuvalarında bir şampiyonluğu ve 2 finali bulunan Danimarkalı tenisçi Caroline Wozniacki, 2020 Avustralya Açık'ın ardından bıraktığı kariyerine devam etme kararı aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eski dünya 1 numarası Wozniacki kortlara geri dönüyor
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29 Haziran 2023 19:17
Son güncelleme 29 Haziran 2023 19:18
Kadınlar dünya sıralamasının eski 1 numarası Caroline Wozniacki, 2020'de bıraktığı tenise geri döneceğini açıkladı.

Wozniacki, Vogue dergisine verdiği röportajda, ağustos ayında düzenlenecek Kanada Açık'ta kortlara dönmeyi planladığını, ardından da sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'a katılmak istediğini belirtti.

11 Temmuz'da 33 yaşına girecek Danimarkalı tenisçi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise "Tenisten uzak kaldığım 3 yılda aileme vakit ayırdım. Anneleri olmaktan dolayı minnettar olduğum 2 çocuğum var. Fakat hala gerçekleştirmek istediğim hedeflerim de var. Çocuklarıma, yaşınız ne olursa olsun hayallerinizin peşinden gidebileceğinizi göstermek istiyorum. Ailece zamanının geldiğine karar verdik. Geri dönüyorum ve oynamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Grand slam turnuvalarındaki tek şampiyonluğunu 2018 Avustralya Açık'ta elde eden Wozniacki, 2009 ve 2014 ABD Açık'ta ise final oynadı.

Wozniacki, 2020 Avustralya Açık'ın ardından noktaladığı aktif kariyerinde 30 tekler şampiyonluğu kazandı ve 71 hafta boyunca kadınlar dünya sıralamasının zirvesinde yer aldı.

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