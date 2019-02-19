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Eski Devlet ve Spor Bakanı Fikret Ünlü vefat etti

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Fikret Ünlü, sabaha karşı hayatını kaybetti

Kaynak: AA
Eski Devlet ve Spor Bakanı Fikret Ünlü vefat etti
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19 Şubat 2019 10:54
Eski Devlet Bakanlarından Fikret Ünlü, sabaha karşı vefat etti.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Eski Devlet Bakanlarından Fikret Ünlü, dün gece hayatını kaybetti. 56 ve 57. dönem hükümetlerinde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapan 75 yaşındaki Ünlü, geçen yıl sosyal medya üzerinden kanser hastası olduğunu açıklamıştı.

Fikret Ünlü için 21 Şubat Perşembe günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tören düzenlenmesi, Ünlü'nün naaşının 22 Şubat Cuma günü Karaman'ın Ermenek ilçesi Balkusan köyünde toprağa verilmesi planlanıyor.

 

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