Eski Bulls koçu Hoiberg için koronavirüs korkusu!

Eski Chicago Bulls koçu Fred Hoiberg'ün, hastalandıktan sonra hastaneye kaldırıldığı açıklandı.



Koronavirüs salgını son 24 saat içinde basketbol dünyasını sıkı bir şekilde ele geçirdi ve eski Bulls koçu Hoiberg'in virüsü muhtemelen kasıp kavrayan bir sonraki önemli kişi olabileceği düşünülüyor.



Çarşamba günü Indiana Hoosiers ve Nebraska Cornhuskers arasındaki kolej basketbol maçının son dakikalarında, şu anda Nebraska'nın koçu olan Hoiberg, benchte gözle görülür bir şekilde hasta gözüktü.







Videoda, bir önlem olarak el dezenfektanı kullanan başka bir Nebraska koçu da görülüyor. Hoiberg maçın bitiminden önce maçtan ayrılıp tedavi için yakındaki bir hastaneye götürülmüştü.



NCAA, KARARI REVİZE EDEBİLİR



Hoiberg'in koronavirüse maruz kalıp kalmadığı henüz doğrulanmamış olsa da, iki NBA maçı dün gece bilindiği gibi ertelendi ve lig, virüsle ilgili bir sonraki hamlelerinden önce, sezonun askıya alınacağını açıklandı.



Kolej basketbolunda ise, şu anda hem erkeklerin hem de kızların NCAA Turnuvaları, taraftarların katılımı olmasa da yine de gerçekleşecek. Bununla birlikte, bu karar lig askıya alınmadan önce verilmişti, bu yüzden March Madness'in kaderi, önümüzdeki birkaç gün boyunca belirsiz olabilir.



