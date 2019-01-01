Eski Bir GM: "Lakers, Cousins için tek mantıklı takım"

Eski bir NBA takım yöneticisi, Los Angeles Lakers'ın, Walt Disney World'de 2019-20 sezonunun yeniden başlaması sırasında DeMarcus Cousins'ın oynayacağı tek mantıklı ekip olduğuna inanıyor.



Lakers, 2019 sezonunda Cousins'ı kadrosuna katmış ve New Orleans Pelicans'da oynadığı yakın arkadaşı Anthony Davis ile yeniden bir araya getirmekten heyecan duymuştu.



Cousins, Temmuz ayında Las Vegas'taki bir antrenman maçında çapraz bağlarını koparmış ve Mart ayında KOVID-19 nedeniyle sezon askıya alınmadan önce Lakers için hiç forma giyememişti.



Los Angeles, 24 Şubat'ta Boogie'yi serbest bırakmış, ancak eski süperstarın antrenman tesisinde rehabilitasyonunu sürdürmesine izin vermişti.



Bleacher Report'dan Eric Pincus'un yazdığına göre:



"- Öyleyse Cousins, Lakers için bir olasılık mı?



Bir Batı Konferansı yöneticisi "Belki," dedi ve Boogie ile Lakers hakkında şunları söyledi: "Tek takım o. LeBron James'e saygı duyuyor ve Anthony Davis'in de iyi arkadaşı. Diğer takımlar dikkatlerini onunla dağıtmak istemiyor. Oynamak için küçük bir zaman penceresi var ve pes edemezsiniz."



Cousins, Sacramento Kings, New Orleans Pelicans ve Golden State Warriors ile 21.2 sayı ve 10.9 ribaund kariyer ortalamalarına sahip.



