Eski bir Batı GM'i: "Klutch ajansını, LeBron yönetiyor"

Batı Konferansı'ndan eski bir yöneticiye göre, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Klutch Sports Group ajansını yöneten kişi.



LeBron, sadece sahadayken takımını yönetmekle kalmıyor, ayrıca hangi oyuncuların takımla imza atacağı konusunda da önemli bir etkisi olduğu biliniyor.



Bunu yapmasının bir yolu da, Rich Paul tarafından kurulan Klutch Sports Group ajansı aracılığıyla oluyor. LeBron uzun süredir kendisinin müşterisi ve diğer müşteriler arasında Anthony Davis, Eric Bledsoe, John Wall, Ben Simmons, Draymond Green, Jusuf Nurkic, Trae Young, OG Anunoby ve Lonzo Ball yer alıyor.



Eski bir Batı Konferansı yöneticisi, Bleacher Report'tan Eric Pincus'a, "Klutch'ı yöneten, LeBron'dur..." şeklinde konuştu.



Klutch'ın gücünün en önemli örneği, Lakers'ın 2019'da Anthony Davis'i takıma katmasıydı. Tohumlar, Davis'in Eylül 2018'de Paul ile anlaşmasıyla ekilmişti.



