Real Betis, eski Beşiktaşlı Sidnei'yi transfer etmek üzere...İspanyol basınında yer alan habere göre; Sidnei, Deportivo'dan Betis'e transfer olmak için Sevilla San Pablo Havalimanı'na indi. Oyuncu buradan Betis kulüp binasına geçti ve görüşmelerde bulundu.Sidnei'nin gün içerisinde sağlık kontrolllerinden geçeceği ve ardından Betis'e imza atacağı belirtildi.28 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, 2011/12 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giymişti. Ardından, Benrica ve Espanyol'da forma giyen 28 yaşındaki Brezilyalı stoper, 2015'te 6.5 milyon Euro bedelle Deportivo'ya transfer olmuştu.Sidnei, bu yaz Krasnodar'a transfer olmak için Rusya'ya gitmiş ancak anlaşamadan geri dönmüştü.