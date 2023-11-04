Eski Beşiktaşlı şov yaptı

Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maça konuk ekip Pendikspor'da forma giyen eski Beşiktaşlı Welinton damga vurdu.



Brezilyalı futbolcu, attığı gollerle tüm dikkatleri üzerine çekti.



ASİST YAPTI



30. dakikada sağ kanattan gelişen atakta savunmadan çıkıp hücuma destek veren Welinton, Diaby'nin pasıyla savunma arkasına sarktı ve son çizgiye inmeden ortasını yaptı. Arka direkte boş kalan Erencan şık bir kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı.



2 GOL ATTI



Karşılaşmanın 40. dakikasında İstanbulspor'da Ndao, skora denge getirdi. Bu eşitliği bozan isim 45+3'te Pendikspor'da Welinton oldu.



Müsabakanın 60. dakikasında Welinton bir kez daha sahneye çıktı. Sağ kanattan Lusamba'nın arka direğe çevirdiği topa dar açıdan Welinton kafayı vurdu, yerden seken top, Jensen'in yanından ağlarla buluştu.



MAÇA DAMGA VURDU



Sezon başında Beşiktaş'tan Pendikspor'a transfer olan Welinton, İstanbul derbisine damga vurdu. Brezilyalı futbolcu, bu maçta 2 gol ve 1 asistle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.



2016'DAN SONRA İLK



Opta'nın verilerine göre İstanbulspor karşısında iki gol atan ve bir asist yapan Welinton, Ocak 2016'dan (Serdar Aziz vs Trabzonspor) bu yana bir Süper Lig maçında üç gole katkı sağlayan ilk stoper oldu.



