Eski Beşiktaşlı Douglas, silahla yakalandı!

Eski Beşiktaşlı Douglas ülkesinde yasadışı silah bulundurmaktan ve ateşlemekten gözaltına alındı.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Eski Beşiktaşlı Douglas, silahla yakalandı!
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25 Mayıs 2023 09:50
Son güncelleme 25 Mayıs 2023 10:06
2019'da Barcelona'dan bedelsiz bir şekilde Siyah-beyazlı ekibe katılan ve 3 sezon Beşiktaş forması giyen Brezilyalı yıldız ülkesinde yaşanan silahlı bir olaya karıştı.

Brezilyalı yetkililerden alınan bilgiye göre, Douglas otoparkta tehdit amaçlı havaya ateş ettikten sonra tutuklandı. Brezilyalı yıldız olayın ardından tabancayı, polis tarafından bulunan ateşlenmemiş mühimmatla birlikte çevredeki bir çalılığa sakladı.

Karakola götürülen Douglas gözaltı duruşmasından sonra serbest bırakıldı.

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