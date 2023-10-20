Eski Beşiktaşlı Cyle Larin'e övgü dolu sözler

2018-2022 yılları arasında Beşiktaş formasını giyen Cyle Larin, yaz transfer döneminde 7.5 milyon Euro karşılığında Real Valladolid'den, Mallorca'nın yolunu tutmuştu.
Kanadalı oyuncunun hocası Javier Aguirre ise öğrencisi hakkında övgü dolu sözler söyledi.
28 yaşındaki oyuncunun disiplininden bir hayli memnun kaldığını söyleyen Aguirre, ''Onunla çalışmak için yalnızca birkaç ayım oldu. Ona adım adım sistemi öğreteceğim ve birlikte çok daha başarılı olacağız'' dedi.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Beşiktaş'ta 109 karşılaşmaya çıkan Larin, 39 gol ve 9 asistlik performans sergilemişti.
Kanadalı oyuncunun hocası Javier Aguirre ise öğrencisi hakkında övgü dolu sözler söyledi.
28 yaşındaki oyuncunun disiplininden bir hayli memnun kaldığını söyleyen Aguirre, ''Onunla çalışmak için yalnızca birkaç ayım oldu. Ona adım adım sistemi öğreteceğim ve birlikte çok daha başarılı olacağız'' dedi.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Beşiktaş'ta 109 karşılaşmaya çıkan Larin, 39 gol ve 9 asistlik performans sergilemişti.