Eski Beşiktaşlı Cyle Larin'e övgü dolu sözler

İspanyol ekiplerinden Mallorca'nın formasını giyen Beşiktaş'ın eski golcüsü Larin, hocasından övgü dolu sözler aldı. Kanadalı futbolcu, hocasının gözüne fazlasıyla girmiş gibi görünüyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Eski Beşiktaşlı Cyle Larin'e övgü dolu sözler
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20 Ekim 2023 11:27
2018-2022 yılları arasında Beşiktaş formasını giyen Cyle Larin, yaz transfer döneminde 7.5 milyon Euro karşılığında Real Valladolid'den, Mallorca'nın yolunu tutmuştu.

Kanadalı oyuncunun hocası Javier Aguirre ise öğrencisi hakkında övgü dolu sözler söyledi.

28 yaşındaki oyuncunun disiplininden bir hayli memnun kaldığını söyleyen Aguirre, ''Onunla çalışmak için yalnızca birkaç ayım oldu. Ona adım adım sistemi öğreteceğim ve birlikte çok daha başarılı olacağız'' dedi. 

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI 

Beşiktaş'ta 109 karşılaşmaya çıkan Larin, 39 gol ve 9 asistlik performans sergilemişti. 

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