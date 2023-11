Eski amatör futbolcu Mehmet Ceylan'ın forma koleksiyonu dikkat çekti

Bursa'da 40 yıldır oto lastik işiyle geçimini sağlayan Mehmet Ceylan, yıllardır biriktirdiği çeşitli kulüplere ait onlarca formayı iş yerinde sergiliyor.



Gençliğinde amatör futbol oynayan 64 yaşındaki Ceylan, spor tutkusundan yıllardır vazgeçmedi. Yaklaşık 10 yıl önce Bursaspor formalarını evinde biriktirmeye başlayan Ceylan, zamanla Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerdeki futbol, voleybol, basketbol gibi branşlardaki takımların formalarına da ulaştı.



Maçlarda oynanan topları, futbol haberlerinden oluşan gazete kupürlerini, fotoğrafları, flamaları ve rozetleri de koleksiyonuna ekleyen Ceylan, 300'den fazla formanın yanı sıra çok sayıdaki spor malzemesini evde yer kalmayınca iş yerine taşıdı.



Ceylan'ın koleksiyonunda futbol tarihinin önemli isimlerinden Roberto Carlos, Deivid de Souza, Dusan Tadic, Edin Dzeko'nun yanı sıra Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'na ait formalarda yer alıyor. Ceylan'ın iş yerindeki koleksiyonu görenlerin ilgini çekiyor.



"Her formada yaşanmışlık var"



Mehmet Ceylan, AA muhabirine, hobi amaçlı biriktirmeye başladığı formalarla adeta bir "spor müzesi" oluşturduğunu söyledi.



Koleksiyonundaki malzemelerin hepsinin kendisi için özel olduğunu belirten Ceylan, "Buradaki formaların her biri özel. Hepsinde ter olan formalar. Hepsinin yaşanmışlığı var. Parayla satın aldığımız forma yok. Hepsinin bir anısı, şampiyonluk hikayeleri var. Buraya dışarıdan 'lastik dükkanı' diye giriyorsunuz ama ofisimize girince biraz futbolla ilgisi olanlar şaşırıp kalıyor." diye konuştu.



Ceylan, sadece futbol takımlarına ait formaları biriktirmediğini dile getirerek, "Ayrıca çok değerli fotoğraflar var. Hepsi ayrı değeri olan müzelik fotoğraflar. Bursaspor'un kuruluşundan bu yana olan fotoğraflar. Böyle büyüdü gitti. İş yerime gelenler hangi takımlıysa Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın imzalı şampiyonluk formalarının yanı sıra Anadolu takımlarının formalarını görebiliyor." dedi.



Sporu seven birçok kişinin iş yerini ziyaret ettiğini anlatan Ceylan, lastik dükkanının adeta spor camiasının buluşma noktası olduğunu kaydetti.



Mehmet Ceylan, dükkanında sergilediği formaların hepsinin ayrı hikaye barındırdığını vurgulayarak, koleksiyonda ayrıca gazetelerin spor sayfalarından oluşan 5 ciltlik bir kupür arşivi olduğuna da anlattı.



Gençliğinde maçları ve fikstürleri gazetelerden takip ettiğini anlatan Ceylan, "Gazete koleksiyonumuz da çok değerli. Eskiden top oynadığımız yıllarda biz maçlardan sonra gece uyku uyumazdık 'Ertesi gün gazetede ne çıkacak? Bize kaç yıldız verdiler?' diye. Sabah gazeteciye giderdik. Gazeteleri alır biriktirirdik." ifadesini kullandı.



Ceylan, eski milli futbolcu Müfit Gürsu'nun giydiği 62 yıllık milli takım ve Bursaspor formasının ise koleksiyonuna ayrı bir değer kattığını sözlerine ekledi.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU